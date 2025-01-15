Лыжница возмутилась «балаганом», вызванным ее критикой проживания в Казани

Лыжница Анастасия Кулешова возмутилась «балаганом», который вызвало ее мнение об условиях проживания в Казани. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

«Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые „из мухи делают слона“», — заявила Анастасия Кулешова.

Спортсменку также удивило, что она рассказывала о красивых видах гор и природе, а СМИ обратили внимание на «малюсеньскую каплю негатива». Анастасия Кулешова отметила, что теперь у нее нет желания чем-то делиться или что-то показывать.

Ранее лыжница выложила видео в свой Telegram-канал, в котором рассказала о тесных номерах, в шкафах не хватает места для вещей. Видео удалено. В министерстве спорта Татарстана сообщили, что все вопросы проживания спортсменов сборной России согласовали с тренерским штабом и Федерацией лыжных гонок России.

Диана Соловьёва