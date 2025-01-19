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В Ростове произошел пожар рядом с ТЦ «Талер»

Рядом с торговым центром «Талер», на Зорге, 33, произошел пожар. От этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 21:36 загорелся мусор на открытой площадке. Сотрудники регионального МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. К тушению привлекались четыре специалиста и одна единица техники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что два смертельных ДТП произошли в Ростовской области утром 18 января. В них погибли двое человек.

Ева Китаева

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