Подозреваемый в выращивании конопли больше не работает в свердловском минАПК

Арестованный по подозрению в выращивании конопли Игорь Крупский, ранее занимавший должность начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка больше не работает в министерстве. Об этом «Ъ-Урал» сообщили представители региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сотрудник, о котором идет речь, уже не работает в ведомстве»,– пояснили в министерстве, добавив, что он перестал работать еще в 2024 году.

Напомним, 13 января Ленинский райсуд отправил в СИЗО до 23 февраля Игоря Крупского по статье о незаконном производстве наркотических веществ организованной группой в крупном размере. Как ранее сообщал «Ъ-Урал» со ссылкой на источник, Игорь Крупский занимался выращиванием конопли, в его уголовном деле есть еще несколько фигурантов.