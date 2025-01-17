Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане в ноябре составила 20,5 тыс. руб., что на 9,7% больше по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом говорится в докладе Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продуктовая корзина в Татарстане за 11 месяцев подорожала почти на 10%

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Продуктовая корзина в Татарстане за 11 месяцев подорожала почти на 10%

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Несмотря на рост цен, республика занимает четвертое место по доступности продуктовой корзины среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером по низким ценам стала Мордовия (20,1 тыс. руб.), за ней следуют Чувашия (20,4 тыс. руб.) и Пензенская область (20,4 тыс. руб.). Самая дорогая корзина в ПФО зафиксирована в Пермском крае — 23,1 тыс. руб.

В то же время стоимость набора в Татарстане остается ниже средних показателей по ПФО (21,1 тыс. руб.) и по России в целом (23,5 тыс. руб.). По сравнению с октябрем цена корзины в республике выросла на 1,6%.

Ранее сообщалось, что минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 17%.

Анар Зейналов