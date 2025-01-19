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В автобусах Ростовской области установят QR-коды для жалоб пассажиров

В общественном транспорте Ростовской области установят QR-код, по которому граждане смогут оставлять свои отзывы, предложения и жалобы. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В свете сегодняшних событий, случившихся в Суворовском мы вводим QR-код для того, чтобы граждане могли оставить свое мнение о конкретном транспорте», — написала Алена Беликова.

Пассажиры могут оценивать работу водителя, писать о состоянии автобуса, наличии терминала для безналичной оплаты и т.д. QR-код будет размещен во всех видах транспорта, на территории Ростовской области. Позже планируется перейти на чат-бота, который будет принимать все обращения и формировать рейтинг транспортных средств, водителей и компаний, занимающихся перевозками.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что утром 18 января в Суворовском районе Ростова часть автобусов не вышла на маршруты. Это было связано с визитом следователей в ООО «Южная транспортная компания».

Ева Китаева

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