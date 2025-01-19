КСИР показал свою новую военно-морскую подземную базу

В Иране прошло открытие подземной базы ВМФ. На церемонии присутствовал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. Он заявил, что эта база лишь малая часть военно-морских сил Революционной гвардии — наиболее влиятельной в стране военно-политической организации, сообщает Tasnim.

«По милости Божией в ВМС КСИР за последние годы достигнут значительный прогресс как в количестве, так и в качестве наступательных систем»,— сказал господин Салами на церемонии открытия.

На видео, которое опубликовало Tasnim, запечатлена военная техника, расположенная внутри длинных туннелей. Эта база — одна из нескольких подобных в Иране. Она была построена для кораблей, способных запускать ракеты большой дальности и вести боевые действия на расстоянии. База расположена рядом с Персидским заливом на глубине 500 метров, сообщает Iran International.

Подробнее о военных решениях Тегерана — в материале «Ъ» «Иран ждет удара с неба».