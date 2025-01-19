Полиция изъяла на трассе М-8 почти три кг наркотика

В Ярославском районе изъято около 3 кг наркотических средств, сообщает УМВД России по Ярославской области.

Полицейские остановили автомобиль Folkswagen на 253 км автодороги М-8 «Холмогоры». За рулем был 50-летний мужчина. В ходе проверки в машине нашли два пакета с наркотиком, который эксперты идентифицировали как синтетический наркотик общей массой 2 кг 989 гр.

Мужчина признался, что работал на нелегальный интернет-магазин и планировал продавать изъятые наркотики через тайники. В отношении него возбуждено уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын