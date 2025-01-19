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обновлено 12:10

Сотрудники МЧС ликвидировали три нелегальные купели в Свердловской области

На утро 19 января участие в крещенских купаниях в Свердловской области приняли более 9 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС. Происшествий на льду не зафиксировано, но были выявлены несанкционированные места для купания на озере Шарташ, Верх-Исетском пруду и на реке Шаля. Все их ликвидировали.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На каждом санкционированном месте купания дежурят спасатели, медики и полиция. Для обеспечения безопасности задействовано более 570 человек и 220 единиц техники. Спасатели МЧС России патрулируют водные объекты в поисках несанкционированных купелей.

Участие в крещенских купаниях принял уральский полпред Артем Жога.

Как проходят крещенские купания в Екатеринбурге — фоторепортаж «Ъ-Урал».

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