Уральский полпред Артем Жога окунулся в прорубь в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога опубликовал видео с крещенских купаний. Он окунулся в прорубь в Екатеринбурге сегодня утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Эту традицию поддерживаю уже много лет. В здоровом теле здоровый дух»,– написал он и поздравил всех с праздником. Отметим, накануне уральскому полпреду исполнилось 50 лет.

Напомним, в этом году в Свердловской области на многих водоемах образовался тонкий и хрупкий лед, поэтому власти планировали ограничить выход людей на реки и озера.

Как проходят крещенские купания в Екатеринбурге — фоторепортаж «Ъ-Урал».