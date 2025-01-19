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Уральский полпред Артем Жога окунулся в прорубь в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога опубликовал видео с крещенских купаний. Он окунулся в прорубь в Екатеринбурге сегодня утром.

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Эту традицию поддерживаю уже много лет. В здоровом теле здоровый дух»,– написал он и поздравил всех с праздником. Отметим, накануне уральскому полпреду исполнилось 50 лет.

Напомним, в этом году в Свердловской области на многих водоемах образовался тонкий и хрупкий лед, поэтому власти планировали ограничить выход людей на реки и озера.

Как проходят крещенские купания в Екатеринбурге — фоторепортаж «Ъ-Урал».

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