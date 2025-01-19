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Коммерсантъ FM
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УФАС Татарстана оштрафовало газету за рекламу БАДов под видом лекарств

Управление ФАС Татарстана выдало владельцу газеты предписание и оштрафовало его на 20 тыс. руб. за рекламу лечебных товаров, которые являются биодобавкой, не предназначенной для лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

УФАС Татарстана оштрафовало газету за рекламу БАДов под видом лекарств

УФАС Татарстана оштрафовало газету за рекламу БАДов под видом лекарств

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

УФАС Татарстана оштрафовало газету за рекламу БАДов под видом лекарств

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В газете под фото товара мелким шрифтом указаны номера деклараций, подтверждающие отсутствие у него целебных свойств. Газета вводит потребителей в заблуждение, отметили в ведомстве.

Информация о товаре, размещенная на интернет-странице, заблокирована.

Роспотребнадзор Татарстана 17 января провел проверку в казанском центре «Дуслык» после массового отравления там детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании по делу.

Дарья Сайфиева

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