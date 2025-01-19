Сочинский депутат предложила организовать для ликвидаторов ЧС отдых в гостинице
Депутат горсобрания Сочи, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма, гендиректор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова предложила организовать в своем отеле отдых для волонтеров, расчищающих акваторию Черного моря. Как написала депутат в своем Telegram-канале, инициатива направлена в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Фото: loon.site
Комплекс выразил благодарность добровольцам за работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в причерноморских городах Кубани и Крыма. В рамках социальной ответственности и экотуризма руководство «Жемчужины» решило поддержать волонтеров, очищающих пляжи и спасающих животных.
«Мы считаем, что это один из способов отблагодарить добровольцев за их труд по спасению окружающей среды»,— заявила депутат. Представители «Жемчужины» надеются на поддержку инициативы другими объектами размещения.