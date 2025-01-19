Сочинский депутат предложила организовать для ликвидаторов ЧС отдых в гостинице

Депутат горсобрания Сочи, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма, гендиректор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова предложила организовать в своем отеле отдых для волонтеров, расчищающих акваторию Черного моря. Как написала депутат в своем Telegram-канале, инициатива направлена в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Комплекс выразил благодарность добровольцам за работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в причерноморских городах Кубани и Крыма. В рамках социальной ответственности и экотуризма руководство «Жемчужины» решило поддержать волонтеров, очищающих пляжи и спасающих животных.

«Мы считаем, что это один из способов отблагодарить добровольцев за их труд по спасению окружающей среды»,— заявила депутат. Представители «Жемчужины» надеются на поддержку инициативы другими объектами размещения.

Татьяна Ручкина