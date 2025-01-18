На ЕКАД водитель «четырнадцатой» погиб после столкновения с Toyota RAV4

На 10-м км ЕКАД Октябрьского района Екатеринбурга в ДТП погиб водитель ВАЗ-2114. По данным свердловской Госавтоинспекции, «четырнадцатая» столкнулась с автомобилем Toyota RAV4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся иномаркой. На месте аварии временно ограничили движение. В сторону дублера Сибирского тракта организован объезд по встречной полосе.

По данным ГИБДД, в регионе произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В Новоуральске на ул. Автозаводской, напротив дома №8 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб водитель одного из автомобилей.

«Предварительная версия причины аварии – несоблюдение безопасной дистанции. Водитель скончался спустя 40–50 минут после происшествия, предположительно от сердечного приступа, согласно информации, предоставленной медиками скорой помощи»,– прокомментировали в свердловской Госавтоинспекции.