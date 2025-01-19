В Алтайском крае в ДТП погибли водитель и два пассажира

Сегодня на 280 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате столкновение с автомобилями Hover и Haval, 38-летняя водитель Toyota Vitz и два пассажира — женщины 1953 и 1984 годов рождения — скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в полиции Алтайского края.

54-летняя женщина-пассажир автомобиля Haval получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. В ведомстве отметили, что водитель Toyota Vitz «не выбрала безопасную скорость движения».

Антон Вебер