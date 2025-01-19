Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Алтайском крае в ДТП погибли водитель и два пассажира

Сегодня на 280 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате столкновение с автомобилями Hover и Haval, 38-летняя водитель Toyota Vitz и два пассажира — женщины 1953 и 1984 годов рождения — скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в полиции Алтайского края.

54-летняя женщина-пассажир автомобиля Haval получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. В ведомстве отметили, что водитель Toyota Vitz «не выбрала безопасную скорость движения».

Антон Вебер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...