Двое человек погибли в ДТП в Ростове и Батайске 18 января

Два смертельных ДТП произошли в Ростовской области утром 18 января. По информации донской Госавтоинспекции, в них погибли двое человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Около 4:00 на ул. Инициативной в Ростове водитель за рулем Land Rover не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Иномарку отбросило в дерево, затем — в другую опору освещения. Водитель 1984 года рождения погиб.

Спустя шесть часов в Батайске 54-летний хозяин Hyundai Accent на ул. Луначарского не предоставил преимущество при повороте Volkswagen Golf. В результате столкновения автомобилист скончался.

Дмитрий Ковалевский