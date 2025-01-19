Более 70 петербуржцев получили переломы после прогулок по скользким улицам

Более 120 человек обратились в больницы и травмункты за минувшие сутки, 18 января, сообщает «Фонтанка». Петербургские улицы превратились в каток после температурных качелей, которые наблюдаются в мегаполисе последние несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прогулки до магазинов и остановок общественного транспорта стали для жителей города большой проблемой. Минимум 70 человек получили переломы рук, ног, позвонков, таза и ребер. У остальных обратившихся в больницы зафиксировали ушибы и растяжения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сегодня в Петербурге ожидаются все те же температурные качели. Воздух прогреется до 1–3 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Андрей Маркелов