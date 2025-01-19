В курском райцентре Черемисиново при пожаре погибли два ребенка

Курское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) из-за гибели двух детей при пожаре в поселке Черемисиново. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, возгорание возникло вечером 18 января в двухквартирном одноэтажном жилом доме. По данным МЧС, на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники. На месте тушения они обнаружили тела годовалого и трехлетнего мальчиков.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причина возгорания.

Следователи установили, что они находились в дома одни. СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего. Прокуратура не только контролирует расследование, но и проверит исполнение законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение требований противопожарной безопасности.

UPD. В управлении СКР добавили, что в момент возгорания мать погибших детей распивала спиртные напитки с родственниками в летней кухне, расположенной во дворе сгоревшего дома, а отец находился у родственников в Черемисиновском районе.

Александр Прытков