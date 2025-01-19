18 января в Казани произошло 140 ДТП, пострадал один человек

В Казани 18 января зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий. В них есть один пострадавший. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

Один местный житель пострадал в результате перехода проезжей части в непредусмотренном месте. Всего за вчерашний день сотрудники Госавтоинспекции оформили 21 ДТП с материальным ущербом.

В городе задержали 7 водителей в состоянии опьянения и 4 водителей без прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 6 человек.

Диана Соловьёва