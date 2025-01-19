В Красноярском крае задержали закладчицу со свертками героина и метадона

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали в Лесосибирске жительницу Красноярска, у которой обнаружили 59 свертков с наркотическими веществами, сообщил Telegram-канал «МВД 24».

Как установила полиция, в 30 свертках находился героин общей массой более 13 г, в других 29 пакетах был обнаружен метадон весом более 6 г. «В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в тайниках на территории Красноярска было изъято еще 16 свертков с метадоном общей массой более 3 г, которые подозреваемая разместила ранее»,— отметили в правоохранительном ведомстве.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 23 граммов.

В отношении задержанной следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Антон Вебер