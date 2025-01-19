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В Туве на сходах граждан проведут беседы о недопущении правонарушений

С 27 января по 21 февраля по распоряжению правительства Республики Тыва в муниципальных образованиях пройдут сходы граждан. Встречи направлены на улучшение правовой обстановки в регионе, сообщил официальный портал Тувы.

Отмечается, что докладчиками на сходах выступят представители правоохранительных органов и священнослужители буддийской организации «Управление Камбы-Ламы Республики Тыва». Основное внимание слушателей будет привлечено к предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года в Кызыле (столица Тувы) произошли нападения на граждан государств Центральной Азии, а в соцсетях появились призывы к проведению акции против мигрантов. По данным правительства региона, поводом стал «провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта».

Михаил Кичанов

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