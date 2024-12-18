В Туве ищут причинно-подследственные связи

Всплеск антимигрантских настроений в Туве на прошлой неделе власти и общественность региона считают следствием стремления «деструктивных» сил «раскачать» ситуацию. Эта позиция была заявлена на заседании республиканского совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. От правоохранительных органов ждут ответов на вопросы о том, кто и с какой целью инициировал нападения на приезжих из Центральной Азии 11 декабря, а 14 декабря попытался организовать публичную акцию в центре Кызыла. Одновременно в Туве изучают возможность введения дополнительных ограничений для иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В руководстве Тувы выясняют, кто именно «раскручивает конфликтную ситуацию»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В руководстве Тувы выясняют, кто именно «раскручивает конфликтную ситуацию»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вечером 17 декабря глава Тувы Владислав Ховалыг провел расширенное заседание республиканского совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Его участники обсудили причины и последствия событий прошлой недели, когда произошли нападения на выходцев из Центральной Азии, а в центре Кызыла несколько человек попытались провести несанкционированную акцию антимигрантской направленности. По данным сайта правительства республики, эти события получили «неоднозначную оценку в обществе».

Как писал «Ъ», 11 декабря в Кызыле произошло несколько нападений на граждан государств Центральной Азии, работающих, в основном, в торговых точках. Поводом стал, по данным правительства региона, «провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта». Тогда в МВД по Республике Тыва сообщили о задержании участников «неправомерных действий» и возбуждении трех уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным правительства, нападение иностранца на девушку действительно произошло. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера и арестовали.

Помимо нападений на выходцев из Центральной Азии, в соцсетях стали появляться призывы к проведению 14 декабря в центре Кызыла акции, направленной против присутствия в Туве иностранных рабочих.

По данным источника «Ъ-Сибирь», 14 декабря полиция задержала 14 человек, которым инкриминировали ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка публичного мероприятия). Дела судом еще не рассмотрены.

«До нынешнего момента о провокациях и протестных настроениях на фоне мигрантской темы мы слышали и читали в новостях. Тува всегда отличается стабильной обстановкой. В республике не на словах, а на деле поддерживается межнациональное и межконфессиональное согласие»,— отреагировал на произошедшее руководитель региона, который в те дни находился в Москве.

Пресс-служба верховного хурала Тувы сообщила о том, что 13 декабря под председательством вице-спикера республиканского парламента Андрея Листкова прошла встреча, участники которой обсудили «возможности введения ограничений для мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Тыва». В ней приняли участие депутаты, представители правительства региона и неназванных общественных организаций.

14 декабря спикер республиканского парламента Кан-оол Даваа разместил в своих аккаунтах в соцсетях пост о том, что «не мог не встретиться с земляками, которые пришли ко мне». Участники этой встречи обсудили ряд проблем, включая ужесточение мер к мигрантам и «работу военного комиссариата в отношении получивших гражданство». «По большинству из них ведется работа. Например, уже начался анализ — какие ограничения и в каких сферах экономики Тувы следует ввести для мигрантов»,— рассказал господин Даваа, предупредив провокаторов об ответственности перед законом.

Владислав Ховалыг 16 декабря провел аппаратное совещание. Он заявил его участникам, что иностранцы должны соблюдать российские законы, но никто не вправе устраивать самосуд, подменяя собой правоохранительные органы. Глава Тувы попросил правоохранителей оперативно информировать общественность о возбужденных уголовных делах, их фигурантах и примененных к ним мерам, поскольку «отсутствие информации порождает слухи и их распространение». Но к утру 18 декабря никаких новых официальных сообщений об этом на информационных ресурсах силовых структур так и не появилось.

«Участники совета солидарны в мнении, что ситуацию искусственно пытаются “раскачать”, посеять раздор в обществе»,— заявил Владислав Ховалыг на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Вера Лапшакова отметила «классические методы деструктивного влияния, которые были использованы различными силами в раскручивании конфликтной ситуации в регионе». Руководитель Агентства по делам национальностей Тувы Арслан Калзан не исключил иностранного вмешательства. По словам господина Ховалыга, ответы на вопросы о том, какие именно силы «раскачивают» ситуацию и с какой целью, должны дать правоохранительные органы.

В свою очередь, прокурор Тувы Сергей Дябкин отметил, что в республике проживает всего 3-4 тыс. иностранцев. По его мнению, «это не то количество, которое способно вызвать какие-то межнациональные волнения».

Тем временем, Тувинский институт гуманитарных и прикладных исследований планирует провести опрос общественного мнения относительно возможного введения ограничений на отдельные виды трудовой деятельности для иностранцев.

Валерий Лавский