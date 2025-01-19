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Коммерсантъ FM
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МВД опровергло сообщения об аварии с полицейским катером в Москве

Транспортная полиция Центрального федерального округа сообщила, что информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке, не соответствует действительности. В публикациях, которые распространились в сети, говорилось, что полицейским потребовалась помощь спасателей.

«Распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся в Москве-реке не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано»,— говорится в сообщении транспортной полиции в Telegram.

В управлении полиции рекомендовали СМИ и блогерам критически относиться к непроверенным источникам информации. Там также добавили, что за комментариями можно обращаться в пресс-службы ведомств.

Об аварии с полицейским катером в Москве-реке сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. В других сообщениях, которые распространились в сети, говорилось, что силовиков доставали из воды спасатели.

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