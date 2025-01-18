В Казани на ремонт дорожной техники выделили 3 млн рублей

В Казани на ремонт коммунальной дорожной техники выделили 3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести комплексное обслуживание техники, включающее 223 вида работ. В их числе слесарные и электрические работы, диагностика систем охлаждения, агрегатные работы и технологическая чистка. Все работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Заказчиком выступает МУП «Горводзеленхоз».

Ранее сообщалось, что в Казани выделят более 41 млн руб. на содержание дорог Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Анар Зейналов