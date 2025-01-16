В Казани выделят более 41 млн руб. на содержание дорог в двух районах

В Казани выделят более 41 млн руб. на содержание дорог Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Работы включают зимнее и летнее содержание дорог, а также обустройство прилегающих зеленых зон. В рамках проекта подрядчик будет обязан поддерживать дороги и тротуары в надлежащем состоянии, обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов. Также планируется своевременная уборка снега и обработка дорог противогололедными материалами в зимний период.

Зимняя уборка в Казани начнется 1 февраля и продлится до 5 июня 2025 г. В случае изменения погодных условий сроки могут быть скорректированы. В ходе работ предусмотрено использование специализированной техники и реагентов, а также взаимодействие с метеорологической службой для своевременного реагирования на изменения погоды.

Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство».

Анар Зейналов