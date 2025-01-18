Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Колокольчиком по стрессу

Почему набирают популярности практики саундхилинга

Массаж поющими чашами, стояние на гвоздях с шаманским бубном и звуковые путешествия в гамаках — в Великобритании практики саундхиллинга приходят на смену привычной йоге. Речь идет о звукотерапии — направлении, которое рассчитано на снятие стресса и улучшение работы организма. В ходе так называемого массажа вибрациями мастера применяют классические инструменты: гонг, калимбу или колокольчики коши. Как пишет The Independent, в последние годы в Великобритании этот тренд набирает обороты. Жители Лондона даже посещают студии звукотерапии во время обеденных перерывов. Вскоре саундхилинг заменит классическую йогу или пилатес, прогнозирует издание. Насколько такие практики популярны в России? Выясняла Анна Кулецкая.

Фото: Greg Baker / AFP

Фото: Greg Baker / AFP

От глубоких вибраций древнего гонга, которые за секунды позволяют овладеть сознанием до нежных прикосновений к мелодичной калимбе и музыке ветра поющих колокольчиков. Звукотерапия в России так же, как и в Британии, набирает обороты. Стресс от событий в мире и жизнь, которая не становится проще заставляет людей как минимум заботиться о себе. Тенденция к появлению таких студий стала заметна в последние пару лет. Есть индивидуальные практики, групповые медитации и даже предложения для идеальных свиданий.

Стресс укоренился в офисах

Некоторые клиенты приходят, чтобы решить проблемы со сном, говорит мастер звукотерапевт Анастасия Коновалова: «Если сравнивать тенденцию даже прошлого года, к нам на практики приходили пять-семь человек, сейчас на концерты и групповые практики набирается уже от 25 до 50 человек. Приходят с запросом, что очень много мыслей в голове, сложно остановить этот поток. У многих людей сейчас стал тревожный сон. К нам приходила клиентка, говорила, что не может уже уснуть несколько ночей подряд, а на практике саундхилинга она очень глубоко выспалась, восстановилась».

Согласно исследованию, которое опубликовал Журнал доказательной интегративной медицины, после звуковых медитаций участники эксперимента сообщали, что стали меньше гневаться, беспокоиться и почувствовали некое духовное благополучие. Впрочем, наука пока не воспринимает саундхиллинг слишком серьезно, говорит клинический психолог Екатерина Ляхова: «Звуки природы или какая-то музыка и в обычной жизни способствует расслаблению, поэтому все это можно использовать именно в таком контексте. Но как техники психотерапии они не используются. Это могут быть вспомогательные инструменты: вы расслабились, вот и прекрасно. Глубокой проработке травм это, конечно, никак не способствует».

В Москве ниша бизнеса, построенного на звуках пока ещ свободна. Из плюсов — низкий уровень конкуренции, растущий интерес со стороны клиентов, которые постоянно испытывают стресс. В ближайшие пять лет эта индустрия, вероятно, продолжит развиваться, допускает сооснователь Центра профессиональной звукотерапии Sound Healing Center Андрей Коновалов: «Бизнес нелегкий, но он дает плоды. У нас есть направление практик и направление продаж — шоурум в нашей студии. Сложности есть, мы являемся почти что первооткрывателями. Если смотреть в качестве бизнеса, я считаю, что это тема растущая, по истечению от двух до пяти лет будет только развитие. Есть и конкуренты, мы их не любим называть конкурентами, они наши партнеры и учатся у нас, а мы — у них. Но в любом случае на данный период их не так много».

Кадровики ударились в эзотерику

В одной из московских студий за парный часовой сеанс расслабления под звуки поющих тибетских чаш и других инструментов клиенты платят 12 тыс. руб., примерно столько же стоит индивидуальная практика звуковой ванны и саунд массаж всего тела. В другом центре есть даже годовой all inclusive стоимостью около 200 тыс. руб. с групповыми посещениями тибетской пещеры у Кремля и ретрит-центра. При этом, как отмечают специалисты, саундхиллинг можно проводить и в домашних условиях. Например, полежать с любимой музыкой в плеере или отправиться на прогулку в лес и слушать шум дождя и треск скрипучих деревьев. А исследование, опубликованное в журнале Heart, показало, что для перезагрузки мозга вместо прослушивания медитативных мелодий гораздо эффективнее две минуты провести просто в тишине.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...