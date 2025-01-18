Колокольчиком по стрессу

Массаж поющими чашами, стояние на гвоздях с шаманским бубном и звуковые путешествия в гамаках — в Великобритании практики саундхиллинга приходят на смену привычной йоге. Речь идет о звукотерапии — направлении, которое рассчитано на снятие стресса и улучшение работы организма. В ходе так называемого массажа вибрациями мастера применяют классические инструменты: гонг, калимбу или колокольчики коши. Как пишет The Independent, в последние годы в Великобритании этот тренд набирает обороты. Жители Лондона даже посещают студии звукотерапии во время обеденных перерывов. Вскоре саундхилинг заменит классическую йогу или пилатес, прогнозирует издание. Насколько такие практики популярны в России? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greg Baker / AFP Фото: Greg Baker / AFP

От глубоких вибраций древнего гонга, которые за секунды позволяют овладеть сознанием до нежных прикосновений к мелодичной калимбе и музыке ветра поющих колокольчиков. Звукотерапия в России так же, как и в Британии, набирает обороты. Стресс от событий в мире и жизнь, которая не становится проще заставляет людей как минимум заботиться о себе. Тенденция к появлению таких студий стала заметна в последние пару лет. Есть индивидуальные практики, групповые медитации и даже предложения для идеальных свиданий.

Некоторые клиенты приходят, чтобы решить проблемы со сном, говорит мастер звукотерапевт Анастасия Коновалова: «Если сравнивать тенденцию даже прошлого года, к нам на практики приходили пять-семь человек, сейчас на концерты и групповые практики набирается уже от 25 до 50 человек. Приходят с запросом, что очень много мыслей в голове, сложно остановить этот поток. У многих людей сейчас стал тревожный сон. К нам приходила клиентка, говорила, что не может уже уснуть несколько ночей подряд, а на практике саундхилинга она очень глубоко выспалась, восстановилась».

Согласно исследованию, которое опубликовал Журнал доказательной интегративной медицины, после звуковых медитаций участники эксперимента сообщали, что стали меньше гневаться, беспокоиться и почувствовали некое духовное благополучие. Впрочем, наука пока не воспринимает саундхиллинг слишком серьезно, говорит клинический психолог Екатерина Ляхова: «Звуки природы или какая-то музыка и в обычной жизни способствует расслаблению, поэтому все это можно использовать именно в таком контексте. Но как техники психотерапии они не используются. Это могут быть вспомогательные инструменты: вы расслабились, вот и прекрасно. Глубокой проработке травм это, конечно, никак не способствует».

В Москве ниша бизнеса, построенного на звуках пока ещ свободна. Из плюсов — низкий уровень конкуренции, растущий интерес со стороны клиентов, которые постоянно испытывают стресс. В ближайшие пять лет эта индустрия, вероятно, продолжит развиваться, допускает сооснователь Центра профессиональной звукотерапии Sound Healing Center Андрей Коновалов: «Бизнес нелегкий, но он дает плоды. У нас есть направление практик и направление продаж — шоурум в нашей студии. Сложности есть, мы являемся почти что первооткрывателями. Если смотреть в качестве бизнеса, я считаю, что это тема растущая, по истечению от двух до пяти лет будет только развитие. Есть и конкуренты, мы их не любим называть конкурентами, они наши партнеры и учатся у нас, а мы — у них. Но в любом случае на данный период их не так много».

В одной из московских студий за парный часовой сеанс расслабления под звуки поющих тибетских чаш и других инструментов клиенты платят 12 тыс. руб., примерно столько же стоит индивидуальная практика звуковой ванны и саунд массаж всего тела. В другом центре есть даже годовой all inclusive стоимостью около 200 тыс. руб. с групповыми посещениями тибетской пещеры у Кремля и ретрит-центра. При этом, как отмечают специалисты, саундхиллинг можно проводить и в домашних условиях. Например, полежать с любимой музыкой в плеере или отправиться на прогулку в лес и слушать шум дождя и треск скрипучих деревьев. А исследование, опубликованное в журнале Heart, показало, что для перезагрузки мозга вместо прослушивания медитативных мелодий гораздо эффективнее две минуты провести просто в тишине.

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Анна Кулецкая