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Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам

Победителем чемпионата России по прыжкам среди одиночников стал фигурист Николай Угожаев. Он набрал 211,48 балла в финале соревнований, которые в эту субботу, 18 января проходят в Петербурге, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второе место с 206,34 балла занял Владислав Дикиджи. Бронзовым призером стал Марк Кондратюк (204,69 балла).

Победителю соревнований будет выплачен 1 млн рублей. Серебряный и бронзовый призеры получат по 500 и 250 тыс. рублей соответственно. Чемпионат России по прыжкам завершится в Петербурге 19 января командным турниром.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фигуристы из Петербурга заняли весь пьедестал почета на втором этапе Гран-при России сезона 2024/2025 в Казани.

Дарья Астанина

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