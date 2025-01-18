Житель Миасса подозревается в участии в ОПГ, похитившей 88 млн рублей у банка

В Челябинской области сотрудники полиции задержали жителя Миасса по подозрению в участии в мошеннической схеме, в результате которой у банка было похищено более 88 млн руб. Ранее были установлены 12 фигурантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Деятельность группы, которая занималась обманом в сфере ипотечного кредитования, полицейские пресекли в прошлом году. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159.1 УК РФ. По данным МВД, в числе 12 фигурантов были недобросовестные риелторы и специалисты в сфере ипотечного кредитования, которые подыскивали граждан, готовых поучаствовать в аферах за вознаграждение. Следствие считает, что по подложным документам на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах сообщники через онлайн-сервисы оформляли кредиты в банке в размере от 2,6 млн до 6 млн. руб. Более 50% от суммы исполнители отдавали организаторам, а сами оставались с долгом, так как являлись неплатежеспособными.

«В ходе мероприятий в местах компактного проживания и пребывания этнических групп в Миассе сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД области выявили 23-летнего участника мошеннической схемы. Установлено, что молодой человек обманным путем оформил кредит в размере 2,6 млн руб., из которых 1,9 млн передал организаторам. Полицейские выяснили, злоумышленником использовались подложные установочные данные»,— сообщает ГУ МВД России по региону

Другие подозреваемый живут в городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По местам их жительства были проведены 13 обысков. Изъяты деньги, золотые украшения, сим-карты, сотовые телефоны, банковские карточки, договоры займа, поддельные паспорта. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных участников мошеннической схемы, продолжаются.