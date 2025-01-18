В ночь на Крещение в Ярославле ухудшится погода

В ночь с 18 на 19 января в Ярославской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ночные часы ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Северо-западный ветер усилится, порывы будут достигать 15 м/с. На дорогах местами образуется гололедица, а днем возможен сход снега с крыш. По данным ЦГМС, температура воздуха ночью составит -4 - +1 градус.

Спасатели рекомендуют жителям значительно снизить скорость движения при вождении машины, не парковать автомобили около деревьев, а пешеходам осторожно передвигаться около слабо закрепленных конструкций.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за теплой погоды в Ярославле запретили организацию крещенских купелей в Волге и Которосли, искупаться можно будет только на Петропавловских прудах и в пруду Толгского монастыря.

Антон Голицын