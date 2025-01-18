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Казанский «Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Адмирал»

Хоккеисты казанского клуба в выездном матче против «Адмирала» одержали победу со счетом 5:2.

По итогу матча «барсы» вернули себе второе место в Восточной конференции, и сейчас у них 60 очков. Ровно столько же очков и у уфимского «Салавата Юлаева», однако у казанского клуба больше побед в основное время — 23 против 21.

У букмекеров коэффициент на победу казанского клуба составлял 1,7.

Следующий матч «Ак Барс» сыграет 20 января против «Адмирала» также на выезде.

Артём Дергунов

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