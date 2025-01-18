В ХМАО уменьшили количество крещенских купелей для купаний до 33
На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запланировано к обустройству 33 купели для крещенских купаний, сообщили в региональном МЧС. Ранее стало известно, что на территории округа хотят оборудовать 44 купели.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По данным окружного министерства купели организуют в следующих районах и городах:
- Нижневартовском районе – 5;
- Белоярском районе – 3;
- Октябрьском районе – 3;
- Кондинском районе – 3;
- Сургутском районе – 1;
- Березовском районе – 1;
- г. Сургут – 3;
- г. Нягань – 2;
- г. Урай – 2;
- г. Когалым – 2;
- г. Нижневартовске – 1;
- г. Лангепас – 1;
- г. Мегион – 1;
- г. Покачи – 1;
- г. Радужный – 1;
- г. Нефтеюганске – 1;
- г. Югорске – 1;
- г. Советский – 1.
Информацию о местонахождении купели в конкретном населенном пункте в МЧС просят уточнять на сайте администрации муниципального образования. Государственные инспекторы по маломерным судам будут присутствовать в 17 муниципальных образованиях где оборудуются купели.
Напомним, в Ханты-Мансийске купель на р. Иртыш делать не будут. Это связано с недостаточной толщиной льда. В городе оборудуют стационарную купель на территории Мужского монастыря (р-н р. Вьюшки).