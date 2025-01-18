В ХМАО уменьшили количество крещенских купелей для купаний до 33

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запланировано к обустройству 33 купели для крещенских купаний, сообщили в региональном МЧС. Ранее стало известно, что на территории округа хотят оборудовать 44 купели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным окружного министерства купели организуют в следующих районах и городах:

Нижневартовском районе – 5;

Белоярском районе – 3;

Октябрьском районе – 3;

Кондинском районе – 3;

Сургутском районе – 1;

Березовском районе – 1;

г. Сургут – 3;

г. Нягань – 2;

г. Урай – 2;

г. Когалым – 2;

г. Нижневартовске – 1;

г. Лангепас – 1;

г. Мегион – 1;

г. Покачи – 1;

г. Радужный – 1;

г. Нефтеюганске – 1;

г. Югорске – 1;

г. Советский – 1.

Информацию о местонахождении купели в конкретном населенном пункте в МЧС просят уточнять на сайте администрации муниципального образования. Государственные инспекторы по маломерным судам будут присутствовать в 17 муниципальных образованиях где оборудуются купели.

Напомним, в Ханты-Мансийске купель на р. Иртыш делать не будут. Это связано с недостаточной толщиной льда. В городе оборудуют стационарную купель на территории Мужского монастыря (р-н р. Вьюшки).