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В ХМАО уменьшили количество крещенских купелей для купаний до 33

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запланировано к обустройству 33 купели для крещенских купаний, сообщили в региональном МЧС. Ранее стало известно, что на территории округа хотят оборудовать 44 купели.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным окружного министерства купели организуют в следующих районах и городах:

  • Нижневартовском районе – 5;
  • Белоярском районе – 3;
  • Октябрьском районе – 3;
  • Кондинском районе – 3;
  • Сургутском районе – 1;
  • Березовском районе – 1;
  • г. Сургут – 3;
  • г. Нягань – 2;
  • г. Урай – 2;
  • г. Когалым – 2;
  • г. Нижневартовске – 1;
  • г. Лангепас – 1;
  • г. Мегион – 1;
  • г. Покачи – 1;
  • г. Радужный – 1;
  • г. Нефтеюганске – 1;
  • г. Югорске – 1;
  • г. Советский – 1.

Информацию о местонахождении купели в конкретном населенном пункте в МЧС просят уточнять на сайте администрации муниципального образования. Государственные инспекторы по маломерным судам будут присутствовать в 17 муниципальных образованиях где оборудуются купели.

Напомним, в Ханты-Мансийске купель на р. Иртыш делать не будут. Это связано с недостаточной толщиной льда. В городе оборудуют стационарную купель на территории Мужского монастыря (р-н р. Вьюшки).

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