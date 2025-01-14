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В Ханты-Мансийске не планируют организовывать купели на Крещение

Крещенские купели не будут организовывать в Ханты-Мансийске, административном центре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Как сообщили в МЧС региона, это связано с недостаточной толщиной льда на р. Иртыш. Всего в округе обустроят 44 купели.

Всего в ХМАО организуют 44 купели

Всего в ХМАО организуют 44 купели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в ХМАО организуют 44 купели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Югре Сергея Замятина, толщина льда на р. Иртыш составляет около 30 см в районе места организации купели в предыдущие годы. «Кроме того, на участке зафиксирован 10-сантиметровый уровень поверхностной воды. Такая толщина при данном уровне воды позволяет находиться семи людям на площади 100 кв. м. Массовое присутствие при подобных обстоятельствах запрещено»,— добавил господин Замятин.

Всего в ХМАО планируют организовать 44 купели, в частности в Сургуте будет обустроено три купели, в Урае — две, в Югорске, Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Нефтеюганске и других городах и поселков — по одной. В МЧС отметили, что в зависимости от погодных условий места организации купелей могут измениться.

Анастасия Таначева

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