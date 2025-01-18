В Ярославле начали тестировать новую платную парковку

17 января на Привокзальной площади в Ярославле начала тестироваться новая парковка, сообщили в мэрии города. В настоящее время плата за стоянку не взимается, что позволяет проверить работу системы без финансовых рисков для водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Для въезда на парковку предусмотрены два варианта: система автоматически считывает номера автомобилей или водитель может самостоятельно активировать шлагбаум, получив специальную карточку. В случае сбоев в работе системы на въезде и выезде установлены таблички с номером телефона для удалённой помощи.

Директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Станислав Трубачев сообщил, что при отключении электроэнергии все шлагбаумы автоматически откроются. После завершения тестового периода парковка будет работать бесплатно ночью, а в дальнейшем возможен пересмотр режима оплаты.

Платная работа парковки начнется с 17 февраля. Стоимость часа стоянки составит 30 руб., а парковка рассчитана на 139 мест.

Антон Голицын