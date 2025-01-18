В Крымске благоустроят парк 50-летия Октября

В 2024 году в Крымске планируют благоустроить парк 50-летия Октября. Работы выполнят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, в порядок планируют привести пространство площадью более 2 га. В проекте предусмотрено устройство новых и замена существующих покрытий проездов, площадок, тротуаров, а также обустройство автопарковки, обновление освещения и размещение на парковой территории объектов малых архитектурных форм. На детской и спортивной площадках установят игровые и тренажерные комплексы, а также сделают безопасное резиновое покрытие.

Завершающим этапом благоустройства станет озеленение. В парке высадят деревья и кустарники, восстановят газоны и обустроят цветники. Всего в 2025 году в Краснодарском крае планируется привести в порядок более 100 парков, скверов и набережных.

Алина Зорина