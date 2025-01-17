В Ростовской области ребенок устроил пожар, запустив пиротехнику в доме

15 января в хуторе Красновка Каменского района девятилетняя девочка случайно запустила пиротехническое изделие в комнате. В результате в доме начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вместе с ребенком в комнате находились его родители. Однако они не заметили, как у девочки в руках оказалась пиротехника — какая именно, в пресс-службе не смогли уточнить. Изделие сработало. От искр сразу же загорелись натяжной потолок и домашние вещи.

Вся семья вовремя выбежала на улицу, обошлось без пострадавших. Огонь ликвидировали восемь пожарных на площади 50 кв. м.

Анастасия Казуков