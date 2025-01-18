Водитель фуры погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск, движение перекрыто
В Ишимском районе Тюменской области в ДТП погиб водитель большегруза, в результате аварии полностью перекрыто движение на федеральной автодороге Тюмень-Омск на 255-м километре.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали два большегруза и легковой автомобиль. Водитель одного из грузовиков скончался, второй получил ранения. По предварительным данным, в легковом автомобиле пострадавших нет.
Для обеспечения бесперебойного движения организован объезд через поселок Октябрьский, возможны съезды с трассы на 252-м и 257-м километрах автодороги Тюмень-Омск.
По данным МЧС Тюменской области, в результате ДТП одна из машин загорелась. Пожарные уже ликвидировали возгорание.