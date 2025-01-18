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обновлено 10:33

Водитель фуры погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск, движение перекрыто

В Ишимском районе Тюменской области в ДТП погиб водитель большегруза, в результате аварии полностью перекрыто движение на федеральной автодороге Тюмень-Омск на 255-м километре.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали два большегруза и легковой автомобиль. Водитель одного из грузовиков скончался, второй получил ранения. По предварительным данным, в легковом автомобиле пострадавших нет.

Для обеспечения бесперебойного движения организован объезд через поселок Октябрьский, возможны съезды с трассы на 252-м и 257-м километрах автодороги Тюмень-Омск.

По данным МЧС Тюменской области, в результате ДТП одна из машин загорелась. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

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