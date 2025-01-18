МЧС Кубани работает в режиме повышенной готовности в период Крещения

В период крещенских купаний, которые проходят 18 и 19 января, для обеспечения безопасности в Краснодарском крае средства МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Подготовка к Крещенским омовениям стартовала сразу после завершения новогодних и рождественских праздников», — говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края определили 120 мест купания и больше 300 объектов богослужения. Безопасность будут обеспечивать более 500 сотрудников чрезвычайного ведомства. Также будут участвовать специалисты госпожнадзора и ГИМС. Задействуют плавсредства.

МЧС России напоминает жителям Кубани, что окунаться в воду можно только на оборудованных официальных иорданях или купелях. Перед купанием следует разогреться, сделав разминку или пробежку. Запрещено нырять в прорубь вперед головой, а также находиться в нем более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. После окунания необходимо растереть тело полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай, а затем зайти в теплое помещение.

Алина Зорина