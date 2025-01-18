Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нигерия стала партнером БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Нигерия стала партнером БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что БРИКС и Нигерия разделяют общие интересы в международной политике. В частности, африканская республика поддерживает укрепление сотрудничества между странами глобального Юга и выступает за реформирование международных организаций.

С 1 января Бразилия является председательствующей страной в БРИКС. С нового года партнерами объединения стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров объединения.

Анар Зейналов