Четыре человека пострадали в ДТП под Туринском

В Туринске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД расследуют ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария произошла вечером 17 января на 138 км автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным свердловской Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в сторону Туринска, при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным автомобилем Renault Duster, управляемым 38-летним водителем. В результате ДТП пострадали водитель Citroen,а также водитель и двое пассажиров Renault. Все пострадавшие были госпитализированы.

Водитель Citroen — житель Екатеринбурга с 16-летним стажем вождения, водитель Renault — из Артемовского района, имеет 13 лет стажа. Оба водителя ранее не привлекались к административной ответственности и были трезвы.

На месте ДТП ГИБДД провела необходимые процессуальные действия, продолжается проверка. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасный стиль вождения и избегать опасных маневров.