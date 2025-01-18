В Пермском округе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского округа, устроившего в пьяном виде смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 18 января 2025 года в поселке Сылва находившийся в нетрезвом состоянии водитель легкового автомобиля сбил питбайк, которым управлял несовершеннолетний. Двенадцатилетний пассажир питбайка скончался на месте, пятнадцатилетний водитель питбайка госпитализирован с травмами.

Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.