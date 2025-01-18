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Коммерсантъ FM
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Небензя обвинил США в кризисе на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что к кризису на Ближнем Востоке привел провальный политический курс США. Он добавил, что с гуманитарными проблемами в регионе столкнулись как местные жители, так и работающие там миротворцы.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя (справа)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все эти проблемы возникли не на пустом месте, а на фоне беспрецедентных военных операций Израиля, руководство которого заявляет о войне на семи фронтах. Эти операции до последнего времени пользовались безоговорочной поддержкой со стороны Вашингтона, чей провальный курс лишь привел к тому кризисному положению, в котором сегодня находится весь регион»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Запись опубликована на сайте организации.

МИД РФ сообщил в Telegram-канале, что заседание Совбеза ООН по ситуации с безопасностью миротворцев на Ближнем Востоке было запрошено российской стороной. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, который находится в Ливане с трехдневным визитом, призвал Израиль прекратить оккупацию южных регионов республики. Господин Гутерриш также провел переговоры с новым президентом страны Джозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

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