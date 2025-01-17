ХК «Сочи» переиграл «Динамо» в матче 45-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве взял верх над «Динамо». Матч закончился со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

На 16-й минуте москвичи реализовали большинство после точного броска Игоря Ожиганова. На 18-й минуте сочинские хоккеисты восстановили равенство, когда с передачи Артура Тянулина шайбу забросил Даниил Сероух. Развязка встречи случилась в последние десять минут основного времени. На 51-й минуте канадский форвард «Сочи» Уильям Биттен помог своей команде выйти вперед, а уже на последних секундах Артем Волков забил в пустые ворота «Динамо» и поставил точку в матче. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:1.

После 45 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре сочинцы встретятся 19-го января на родном льду с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Евгений Леонтьев