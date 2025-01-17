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Донские энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

Специалисты «Ростовэнерго» (филиал ПАО «Россети Юг») усилили работу из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Такое решение принято из-за усиления ветра в регионе до 15 м/с. Температура воздуха прогнозируется от 0 до +3 °C. В некоторых районах ожидается мокрый снег с дождем.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы более 1,4 тыс. специалистов и 505 единиц техники.

Последний раз энергокомпания вводила особый режим работы в середине декабря 2024 года из-за штормового ветра, порывы которого достигали 30 м/с. Тогда сильный ветер стал причиной массовых отключений в разных районах области.

Анастасия Казуков

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