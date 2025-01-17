Дончанам рассказали, как защитить себя от метапневмовируса

Жителям Ростовской области дали рекомендации по профилактике опасной для детей и пожилых людей инфекции — метапневмовируса. Ряд мер для защиты себя от заболевания перечислил Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Метапневмовирус зачастую вызывает острые респираторные инфекции. В частности, бронхит и пневмонию. Он передается воздушно-капельным путем и имеет следующие симптомы: кашель, насморк, трудности с дыханием, повышение температуры, слабость, а также головную боль.

Для предотвращения заражения метапневмовирусом необходимо регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Кроме того, профилактики включает в себя избегание тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, дезинфекцию поверхностей дома и на работе. В случае проявления симптомов ОРВИ следует незамедлительно обращаться к врачам.

Как писал «Ъ-Ростов», вспышку метапневмовируса зафиксировали в Китае, случаи заражения также выявили в Казахстане и России. Заболевание в основном распространяется среди детей до 14 лет, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Анна Анисова