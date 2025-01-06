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Жителям Ростовской области угрожает опасный вирус

В мире распространяется болезнь, которая может угрожать населению Ростовской области — метапневмовирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Случаи заболевания метапневмовирусом зафиксировали в Китае и в Казахстане. В основном вирус распространяется среди детей до 14 лет. Кроме того, в группе риска находятся пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Вирус передается воздушно-капельным путём. У него имеются следующие симптомы: кашель, насморк, трудности с дыханием, повышение температуры, слабость, а также головная боль.

Метапневмовирус вызывает острые респираторные инфекции. В частности, бронхит и пневмонию.

По данным главного инфекциониста Министерства здравоохранения России Владимира Чуланова, метапневмовирус не является новым заболеванием. Он считает, что россияне уже давно знакомы с этим вирусом.

Метапневмовирус широко распространен по всему миру и является одним из обычных возбудителей ОРВИ. Для этого вируса характерны сезонные вспышки заболеваемости, отмечает эксперт.

Анастасия Казуков

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