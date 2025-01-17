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В Тутаеве предприятие «Феникс» не смогло оспорить приостановку работы

Ярославский областной суд оставил в силе решение о приостановлении деятельности литейного цеха ООО «Феникс» в Тутаеве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что решение о приостановке деятельности цеха на 30 суток Тутаевский суд принял 27 декабря. Поводом послужили выявленные на предприятии нарушения правил охраны атмосферного воздуха. «Феникс» не согласился с решением суда и попытался его оспорить в апелляционном порядке. Однако решение осталось прежним.

«Ярославский областной суд согласился с доводами прокуратуры о наличии в действиях ООО "Феникс" нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха в части превышения выбросов загрязняющих веществ, а также нарушений правил эксплуатации газоочистных установок»,— сообщили в прокуратуре.

Еще весной жители Тутаева начали жаловаться на едкий запах в городе. Основной проблемой они называли загрязнение воздуха химическими выбросами от литейного производства.

Алла Чижова

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