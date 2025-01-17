EXEED VX стал победителем в номинации «Лучший премиальный внедорожник» по версии Arab Car of the Year Awards

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

В конце 2024 года прошло одно из самых выдающихся событий автомобильной промышленности Ближнего Востока — премия Arab Car of the Year (ARABCOTY). Флагманская модель EXEED VX была отмечена наградой «Лучший премиальный внедорожник».

В состав оценочной комиссии ARABCOTY вошли 16 всемирно известных профессионалов в области автомобилестроения, включая журналистов, ключевых лидеров мнения и экспертов, каждый из которых обладает обширным опытом в автомобильном секторе. Среди известных участников — Тарек Хавчар из TopGear в Катаре, а также Чарли Кукси — партнер Gulf Insider Media Group.

В свою очередь, флагманский внедорожник EXEED VX в России был удостоен награды в номинации «Новинка года в премиальном сегменте» по версии престижной ежегодной национальной премии «Автомобиль года» в 2024 году.

Новый EXEED VX оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач гидротрансформаторного типа, которая обеспечивает плавное переключение передач и высокую надёжность. Автомобиль построен на собственной платформе M3X, главная особенность которой повышенная прочность кузова и переработанная система подвески.

EXEED VX обеспечивает непревзойденный уровень комфорта, выраженный в натуральных материалах отделки из кожи и дерева, функции массажа для водителя и переднего пассажира, подсветке внутреннего пространства и ароматизации воздуха.

Более того, в EXEED VX впервые стал доступен пакет сервисов EXEED Connect, который включает в себя онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм. Также это дает возможность использовать телематические сервисы, открывающие целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. Наличие интернета в автомобиле позволяет обновлять программное обеспечение по воздуху без необходимости обращения в дилерский центр.

Поскольку потребительский спрос на высококачественные автомобили усиливается, награды ARABCOTY и «Автомобиль года» служат не только свидетельством масштабных возможностей VX, но и закладывают прочную основу для международной экспансии бренда EXEED. Благодаря пониманию потребностей пользователей и постоянной приверженности продвижению технологий, EXEED готов и дальше развивать инновационные продукты, примером которых является модель VX.

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