Как в России судили командармов

11 сентября 2003 года президент РФ отстранил от должности командующего Северным флотом адмирала флота Геннадия Сучкова в связи с гибелью атомной подлодки К-159, утонувшей при буксировке. 18 мая 2004 года Северный флотский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Геннадий Сучков был признан виновным в халатности, повлекшей гибель девяти членов экипажа.

11 августа 2020 года в Московский гарнизонный суд поступило дело в отношении бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенанта Александра Дуплинского. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере — при получении жилья в Москве для увеличения жилплощади командарм указал свою внучку в качестве члена семьи. Ущерб был оценен в 1,3 млн руб. Александр Дуплинский частично возместил ущерб еще до судебного разбирательства. 24 февраля 2021 года суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. руб.

17 мая 2024 года был задержан бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Он обвиняется в том, что вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожье. 15 июля 2024 года 235-й гарнизонный военный суд перевел господина Попова под домашний арест. Сейчас его дело рассматривается в суде.