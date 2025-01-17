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Жителя Кубани приговорили к 13 годам за поджоги на почве национальной ненависти

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Леона Даршта к 13 годам лишения свободы за серию поджогов, включая магазин, дом с мигрантами и оборудование на железной дороге, а также попытку террористического акта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале суда.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд установил, что в 2022 году Леон Даршт совершил преступления, мотивированные национальной ненавистью. В марте он поджег магазин, уничтожив павильон и товары внутри, в октябре — дом с мигрантами. Он также планировал террористический акт, пытаясь взорвать участковый пункт полиции в Гулькевичи. Для этого он хотел приобрести самодельное взрывное устройство через интернет, после чего попал в поле зрение правоохранительных органов.

В суде уточняют, что первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 400 тыс. руб. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном военном суде.

Наталья Решетняк

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