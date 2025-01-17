Оперштаб показал, как выглядит разлом танкера «Волгонефть-239»
Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в Telegram-канале фотографии разлома корпуса танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря. Снимки сделаны с максимально близкого расстояния.
Фото: Оперштаб Кубани
В настоящий момент завершена обваловка кормы находящегося на мели танкера «Волгонефть-239», идет откачка и вывоз мазута. Также специалисты прорабатывают сценарии подъема затонувших фрагментов судна.