Оперштаб показал, как выглядит разлом танкера «Волгонефть-239»

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в Telegram-канале фотографии разлома корпуса танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря. Снимки сделаны с максимально близкого расстояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В настоящий момент завершена обваловка кормы находящегося на мели танкера «Волгонефть-239», идет откачка и вывоз мазута. Также специалисты прорабатывают сценарии подъема затонувших фрагментов судна.

Лия Пацан