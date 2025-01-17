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В Краснодаре на Всесвятском кладбище реставрируют места воинских захоронений

В Краснодаре продолжается реставрация Всесвятского кладбища, включая места воинских захоронений на участке со стороны улицы Аэродромной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В будущем Всесвятское кладбище станет музеем под открытым небом.

Фото: Станислав Телеховец / https: / krd.ru

Фото: Станислав Телеховец / https: / krd.ru

По данным мэрии, специалисты демонтируют поврежденные надмогильные и тротуарные конструкции, работы планируется завершить ко Дню Победы. На воинском секторе реставрируются 915 мраморных плит и устанавливаются бетонные основания под ними. На офицерском участке кладут тротуарную плитку и бордюры.

В Краснодаре насчитывается 55 воинских захоронений, большинство из которых находится на Всесвятском кладбище, включая 17 объектов культурного наследия регионального значения. Работы по благоустройству начались в 2023 году по поручению главы города Евгения Наумова и включают расчистку территории от поросли и мусора, а также установку фонарей.

Наталья Решетняк

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