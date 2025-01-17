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СКР требует доклад о ситуации с дольщиками дома в Сочи, который не вводят 17 лет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, начатой по обращению о нарушении прав участников строительства многоквартирного дома в Сочи. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

В ведомство обратился житель Краснодарского края, заявив о нарушении прав более 100 семей, заключивших с ООО «Дельта-Стройсервис» договоры инвестиционного строительства многоэтажки на улице Вишневой в Сочи. Ввести дом в эксплуатацию по документам должны были в третьем квартале 2008 года. Но дом до сих пор не достроили. При этом в мэрии Сочи признали объект самовольной постройкой и отказали пострадавшим семьям в признании их обманутыми дольщиками.

В инфоцентре СКР сообщают, что многочисленные обращения граждан результатов не принесли. Ситуация освещалась в соцсетях. Теперь ход начатой на Кубани процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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